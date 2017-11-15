В «Прим­тепло­энер­го» раскрыли причины за­дол­женнос­тей Юристы компании подали иск в Арбитражный суд Приморья

Юристы «Примтеплоэнерго» подали иск в Арбитражный суд Приморья о недопустимости отключения электроэнергии на 29 административно-хозяйственных объектах компании со стороны Дальневосточной Энергетической компании, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу компании "Примтеплоэнерго".

Напомним, в пресс-службе Дальневосточной энергетической компании сообщили, что с 20 ноября энергетики Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) намерены отключить объекты компании "Примтеплоэнерго" от электроэнергии по причине образовавшейся задолженности. Однако сотрудники "Примтепла" уверены, что планируемые отключения электроэнергии с 20 ноября на административно-хозяйственных объектах компании могут привести к ряду негативных последствий. Так, станет невозможным оперативно реагировать на аварийные ситуации диспетчерским службам компании, также прекратится приём платежей населения за оказанные услуги по теплоснабжению.

В пресс-службе сообщили, что ранее арбитражный суд Приморья уже встал на сторону теплоснабжающей компании. В арбитраже утверждены 24 обеспечительные меры, обязывающие «ДЭК» осуществить подачу электричества на все котельные «Примтеплоэнерго».

Отметим, что в настоящее время долг предприятия за потребленную электроэнергию составляет 482,2 млн рублей. Основной причиной стала большая дебиторская задолженность потребителей перед самим «Примтеплоэнерго». Так, задолженность как физических, так и юридических лиц составляет 2 млрд 747 млн рублей, из них задолженность населения – 2 млрд 244 млн.