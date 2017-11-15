Не­совер­шенно­лет­ний совершил жестокое убийство в Приморье Инцидент произошел в общежитии

Несовершеннолетний житель Спасска-Дальнего обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Преступление совершено в июле 2017 года в общежитии по ул. Красногвардейской в г. Спасске Дальнем. В коридоре между потерпевшим и его соседкой произошел конфликт на фоне использования общей уборной, мужчина высказался в ее адрес грубой нецензурной бранью.

Свидетелем конфликта стал несовершеннолетний друг сына женщины, который заступился за нее. В процессе этого он нанес ножом удары по телу ее обидчику, причинив последнему телесное повреждение в виде проникающего колото-резанного ранения грудной клетки с ранением аорты, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.