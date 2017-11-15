Как проходит Джазовый фестиваль во Вла­дивос­то­ке? Приморские музыканты демонстрируют своё видение джазового исполнения

Уже третий день во Владивостоке проходит Международный джазовый фестиваль на сцене Приморской краевой Филармонии. Наравне с мировыми звёздами джаза, которые прибыли в Приморье из Кубы, США, Израиля и Японии, участие в фестивале принимают и владивостокские музыкальные группы, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Во вторник, 14 ноября, для ценителей джазового искусства выступил приморский коллектив Vladovski Electric Band, который уже второй год подряд принимает участие в Международном фестивале. В состав группы входят семь человек: Владислав Якутко (клавишные), Юля Михайленко (вокал), Наташа Куртякова (скрипка), Иван Грицкевиц (бас-гитара), Александр Шекура (саксофон), Игорь Маховский (перкуссия), Игорь Петров (ударные).

Стоит отметить, что группа «Vladovski Electric Band» сложилась путем расширения состава известного в городе «Трио имени Четвертого», которое, по словам участников коллектива, несколько лет играло «чистую» музыку без ударной установки. Однако, в прошлом году поступило предложение расширить состав и изменить название творческого коллектива.

В рамках XIV Международного Джазового фестиваля коллектив исполнил для жителей и гостей города свои собственные композиции, которые по душе пришлись ценителям джазового искусства. Многие из зрителей старались повторять движения вокалистов на сцене, либо хлопать в такт играющей музыке.

Помимо Vladovski Electric Band участие в фестивале приняла и владивостокская группа Jazz Daniel’s. Сегодня, 15 ноября, в программе фестиваля будут участвовать биг-бенд Приморского краевого колледжа искусств, джазовый ансамбль саксофонов ДВГИИ и музыкальная приморская группа Jazz Quartetа.

Отметим, что зрители фестиваля могут не только прослушать исполнение приморских коллективов, но и на официальном сайте мероприятия выбрать группу, которая по окончании фестиваля получит "Приз зрительских симпатий".

Напомним, Джазовый фестиваль во Владивостоке расположился на втором месте топ-10 популярных джазовых событий осени-2017 в России. Согласно рейтингу аналитического агентства ТурСтат, мероприятие в столице Приморья уступает только питерскому фестивалю «Павловский Кофе & Джаз».