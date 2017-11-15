Приморец до смерти избил свою супругу во время застолья Фигурант дела предстанет перед судом

Житель Спасска-Дальнего обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Преступление было совершено в августе 2017 года, в квартире дома по ул. Суворовской в г. Спасск-Дальний, где фигурант проживал вместе со своей супругой. Во время распития спиртных напитков между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина стал избивать жену сначала руками, а после того, как та упала на пол, злоумышленник начал бить ее головой об пол до тех пора, пока потерпевшая не потеряла сознание.

Оставив женщину в таком состоянии, он лег спать. Проснувшись, фигурант обнаружил тело супруги уже без признаков жизни. После этого он обратился к соседям и рассказал о случившемся, попросив вызвать службу скорой помощи и полицию.

В настоящее время уголовное дел направлено прокурором в Спасский районный суд для рассмотрения по существу, обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.