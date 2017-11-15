Сразу два автомобиля оказались в кювете на трассе в Приморье Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился на трассе в районе города Лесозаводск. Там столкнулись два автомобиль и, в результате удара, оба слетели в кювет. Один из них перевернулся на крышу. Как произошло ДТП - пока неизвестно. Стоит отметить, что данный участок трассы засыпан снегом. Возможно, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима на опасном участке дороги.

Все детали ДТП еще предстоит выяснить специалистам. По предварительным данным, никто не пострадал.

Фото: dpscontrol