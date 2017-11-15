В Приморье с трассы сошел большегруз Причиной ДТП стал гололед

В Приморье произошла авария с участием одного автомобиля, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в районе Сергеевского перевала, Лазовский район Приморского края. Там проезжающие мимо автомобилисты обнаружили в кювете большегруз. По предварительной информации, никто не пострадал.

Возможной причиной аварии стала заснеженная трасса и превышение допустимой при таких условиях скорости. Все детали ДТП еще предстоит выяснить.

Фото: dpscontrol