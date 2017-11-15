Камеры ви­де­онаб­лю­дения помогли задержать воришку в Приморье Мужчина воспользовался занятостью сотрудников мастерской

Житель Уссурийска украл смартфон в салоне по ремонту телефонов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Инцидент произошел в салоне по ремонту на улице Некрасовская. Сообщается, что в помещение зашел мужчина, который воспользовался занятостью работников мастерсков, похитив с прилавка смартфон марки Мейзу.

Найти злоумышленника помогли записи камеры видеонаблюдения, с помощью которых и была составлена ориентировка.

Наряд вневедомственной охраны вскоре задержал подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель.

Похищенное обнаружено и изъято. Правонарушитель доставлен в отдел полиции.