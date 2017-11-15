Подросток украл куртку на городском рынке Злоумышленник был задержан

В отдел полиции в Спасске-Дальнем обратилась продавец магазина одежды, которая сообщила о краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Инцидент произошел на городском рынке на улице Парковая. Женщина рассказала, что днем к ней подошел молодой человек, который из предложенного ассортимента выбрал зимнюю куртку, примерил ее и неожиданно убежал в неизвестном направлении.

Ориентировка с приметами злоумышленника была передана нарядам наружных служб.

Так, при патрулировании близлежащих улиц группа задержания вневедомственной охраны заметила правонарушителя. Им оказался 17-летний житель села Красный Кут.

Молодой человек вместе с похищенной курткой был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.