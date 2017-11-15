Актёры постановки «Cобачье сердце» готовятся к премьерному показу Премьерный показ состоится в пятницу, 24 ноября

Актеры спектакля «Собачье сердце», который смогут увидеть жители и гости Владивостока в пятницу, 24 ноября, рассказали о своих ролях в рамках пресс-конференции, которая прошла во вторник, 14 ноября, в Малом зале Театра Молодёжи, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Исполнитель роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова Павел Пятыров рассказал журналистам о своей подготовке к главной роли.

«Какие-то свойственные моему персонажу черты я наблюдал со стороны у прохожих, что-то я запомнил после просмотра фильма «Собачье сердце». А вообще, в каждом человеке есть своего рода определенный маргинализм. Мне симпатизируют отрицательные черты. Не скажу, что это близко мне по духу, но мне всегда в таких ролях хочется понять, почему персонаж, из-за каких либо действий, стал именно таким, и что дальше им движет»,- сообщил Павел Пятыров.

В рамках пресс-конференции о своей работе рассказал и Олег Демчук, который исполнит роль Ивана Борменталя. Он сообщил, что ему ещё необходимо дорасти до такого персонажа.

«Когда я приступил к работе, мне показалось, что данный персонаж довольно-таки близок мне. Но, чем дальше мы углубляемся в материал, тем больше мне кажется, что ещё необходимо дорасти до такого персонажа, потому что я никого в жизни не воспитывал. А Борменталь- он учитель, воспитатель»,- сообщил Олег Демчук.

Интересной свою роль считает и Анастасия Федосеева, которая в спектакле сыграет заведующую культотделом Вяземскую.

«В спектакле моей роли больше даже, чем в фильме, и больше даже чем в самой повести Михаила Булгакова. Потому что начинающий режиссер расширил тему противостояния профессора и действительности, которая накатывает на «стерни» этого мирного жилья извне. И движущие силы во многом являются подталкивающим катализатором для развития Шарикова в сторону маргинальности. Очень большую роль в этом играет и мой персонаж. Мне будет интересно узнать мнение зрителя на такую точку видения режиссера»,- сообщила Анастасия Федосеева.

Стоит отметить, что постановка «Собачье сердце»- дебютная работа начинающего режиссера Германа Авеличева.

Сейчас актеры вместе с режиссером готовятся к премьерному показу. Корреспонденту РИА VladNews удалось побывать на одной из репетиций постановки, чтобы запечатлеть творческий процесс.