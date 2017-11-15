В центре Вла­дивос­то­ка произошла еще одна авария с «пе­ревёр­ты­шем» Детали ДТП еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС

Во Владивостоке произошла серьезная авария, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в самом центре города в районе улицы Светланская. Там столкнулись два автомобиля: Nissan Cube и Toyota Chaser. Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения. ОТ удара малолитражка и вовсе перевернулась на крышу. Чтобы сдвинуть ТС с места, сотрудникам ДПС пришлось вызывать специальную технику.

По предварительной информации, серьезно из водителей никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Фото: dps_vl