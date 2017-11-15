Грузовик и мик­ро­ав­то­бус столкнулись во Вла­дивос­то­ке Причиной аварии стала невнимательность одного из водителей

Серьезное ДТП произошло во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Калинина. Там столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль. По словам очевидцев, водитель микроавтобуса выезжал с парковочного места и не заметил, что загорелся желтый сигнал светофора, однако затормозить успел. Водитель грузового автомобиля в этот момент уже начала движение и остановиться не смог, в результате чего и произошло столкновение двух транспортных средств.

По предварительной информации, никто не пострадал. Все детали аварии еще предстоит выяснить специалистам.

Фото: dps_vl