Бесс­мыс­ленный опыт: Владивосток увидит премьеру спектакля «Собачье сердце» Премьерный показ состоится в пятницу, 24 ноября

Впервые жители и гости города увидят театральную постановку известной повести Михаила Булгакова "Собачье сердце", инсценировку которой написал начинающий режиссер Герман Авеличев. В рамках пресс-конференции, которая прошла в малом зале Театра Молодёжи, он рассказал о том, что это его дебютная работа, сообщает корреспондент РИА VladNews.

"Нет более легких и более сложных произведений. Любое произведение сложное, даже сказка. Её тоже надо уметь поставить. Стоит отметить, что практически нет постановок произведения «Собачье сердце», которые вошли в историю и которые любители театрального искусства помнили бы до сих пор.«Непаханое поле», где я и начал свою работу",- сообщил Геман Авеличев.

В рамках пресс-конференции начинающий режиссер также поделился своими впечатлениями от рабочего процесса над долгожданной премьерой.

"Когда я размышлял над тем, какой материал взять, в первую очередь, появились мысли о том, каких актёров я смогу взять на главную роль. Было у меня несколько вариантов, но именно в случае с «Собачьим сердцем» роли разошлись моментально, и у меня практически не было вопросов, кто кого будет играть. ",- сообщил Герман Авиличев.

Стоит отметить, что на пресс-конференции присутствовали и художественный руководитель Театра Молодёжи Юрий Гончаров, а также актёры, задействованные в постановке: Павел Пятыров, играющий роль Шарика, Олег Демчук, исполнитель роли Ивана Борменталя, Анна Шевелёва, которая исполнит роли Зины, Анастасия Федосеева, исполнительница роли Вяземской.

Юрий Гончаров отметил, что Театр Молодёжи впервые принимает на своей сцене начинающего режиссёра.

"Всю работу, которую и на сегодняшний день проводят актёры и сам режиссёр, можно назвать лабораторной. Изначально Герман Авеличев принёс мне инсценировку, после прочтения которой я решил пустить её в реализацию. Интересный нюанс: читая инсценировку, я увидел жанр. который выбрал режиссёр- "бессмысленный опыт". И я не понимал, почему именно такой жанр выбрал Герман. Но потом, наблюдая за тем, что происходит в ходе творческого процесса, я согласился с этой формулировкой. В этом могут убедиться и зрители премьеры. Конечно сейчас Герман волнуется, но держится молодцом. И вообще я волнуюсь даже больше, чем он",- сообщил Юрий Гончаров.

Все спикеры сошлись во мнении, что постановка повести "Собачье сердце" будет интересна жителям и гостям Владивостока, так как они могут увидеть новые линии развития событий того времени, а также рассмотреть точку зрения автора на те или иные вопросы.

Премьера спектакля "Собачье сердце" состоится 24 и 25 ноября в Большом зале Театра Молодёжи