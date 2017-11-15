В Приморье уволен чиновник из-за утраты доверия В конфликтную ситуацию вмешалась прокуратура

В Партизанском районе прокуратурой края выявлены нарушения при проведении аукционов по продаже земельных участков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что в 2016 году администрацией Партизанского района организовано два аукциона по продаже участков общей площадью более 4 га, расположенных недалеко от моря. Желание принять участие в аукционе изъявили два предпринимателя, один из них являлся супругой начальника юридического отдела районной администрации.

В процессе рассмотрения заявок на участие, аукционной комиссией приняты решения об отказе в допуске к аукциону второго участника, тем самым обеспечив приобретение в собственность земельных участков супругой муниципального служащего по минимальной цене.

На принятие таких решений повлияли действия начальника юридического отдела администрации района, который оказывал давление на членов комиссии, обещая в случае отказа от подписи проблемы в дальнейшей трудовой деятельности.

Неправомерные решения земельной комиссии оспорены прокуратурой в судебном порядке, на супругу муниципального служащего возложена обязанность вернуть незаконно приобретенные земельные участки.

Глава Партизанского района получил представление от прокурора об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

Комиссия по урегулированию конфликта интересов признала доводы прокуратуры обоснованными и, с учетом указанных обстоятельств, глава района принял решение об увольнении начальника юридического отдела с муниципальной службы в связи с утратой доверия.