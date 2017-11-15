Жители Вла­дивос­то­ка «жестоко» расп­ра­вились с «ночным гонщиком» К вопросу тишины владивостокцы подошли кардинально

Ночной гонщик, несколько месяцев мешавший спать владивостокцам, наказан, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе улицы Шкипера Гека. Жители дома №15 устали слушать каждую ночь в течение нескольких месяцев рев глушителя и решили принять кардинальные меры. Источником шума был автомобиль местного «ночного гонщика». Решить проблему со сном помогла монтажная пена, которую нанесли внутрь глушителя.

Напомним, ранее агентство сообщало, что ночные гонщики мешают спать жителям Вла­дивос­то­ка. Одной из самых популярных и любимых трасс местных "гонщиков" являются крутые повороты на фуникулер и само кольцо фуникулера. Жители близлежащих домов выражают недовольство.

Фото: dps_control