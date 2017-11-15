Двенадцатилетняя девочка стала жертвой сексуального насилия в Приморье
Преступление совершил сожитель матери несовершеннолетней
Ранее судимый житель Партизанского района осужден за иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
Установлено, что жертвой сексуального насилия стала двенадцатилетняя дочь сожительницы фигуранта, с которой он проживал в одной квартире. В один из дней, когда мать девочки отсутствовала дома, мужчина с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, высказал угрозы применения насилия и, удерживая руки ребенка, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
О произошедшем девочка рассказала своей матери, которая и обратилась в правоохранительные органы.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.