Две­над­ца­тилет­няя девочка стала жертвой сек­су­аль­но­го насилия в Приморье Преступление совершил сожитель матери несовершеннолетней

Ранее судимый житель Партизанского района осужден за иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что жертвой сексуального насилия стала двенадцатилетняя дочь сожительницы фигуранта, с которой он проживал в одной квартире. В один из дней, когда мать девочки отсутствовала дома, мужчина с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, высказал угрозы применения насилия и, удерживая руки ребенка, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

О произошедшем девочка рассказала своей матери, которая и обратилась в правоохранительные органы.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.