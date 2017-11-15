Сколько будет стоить доллар к концу недели? Курс валют на 15 ноября

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США состаляет 59.62 рубля, а евро - 69.67 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Эксперты сообщили, что к концу недели стоимость доллара и евро повысится до максимальных августовских значений. Такое явление аналитики связывают с возможным решением Министерства финансов РФ закупать американскую валюту для пополнения валютных резервов, что вызовет резкое ослабление рубля.

Напомним,четвёртого августа текущего года стоимость доллара достигла 61 рубля, а евро- 72 рубля.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести в УМ-банке за 60.44 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Пойдём! за 59.35 рубля за один доллар.

Европейскую валюту выгодно приобрести в Саммит Банке за 71.25 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Пойдём! за 69.40 рубля за один евро.