Пьяный пешеход оказался под колесами автомобиля во Вла­дивос­то­ке Водитель мужчину не заметил

Во Владивостоке произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Сахалинская, 37. Водитель автомобиля марки Nissan Vanette Serena, мужчина 1960 года рождения, двигаясь со стороны улицы Добровольского в сторону улицы Борисенко, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Авария произошла в темное время суток, на одежде пострадавшего никаких светоотражательных элементов не было.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД Владивостока, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. С ушбиленными ранами мужчина 1963 года рождения был направлен на амбулаторное лечение.

Все детали ДТП еще предстоит выяснить.