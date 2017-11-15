Подросток выпал из окна дома во Вла­ди­вос­то­ке Пострадавший доставлен в больницу

Во Владивостоке из окна многоэтажки выпал подросток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru. Пострадавший при падении получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Сообщается, что инцидент произошел около 7 утра на улице Вострецова. На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой помощи. Медики оказали первую помощь пострадавшему мальчику и доставили его в больницу.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.