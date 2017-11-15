Житель Челябинска прибыл в Приморья для при­об­ре­тения наркотиков По данному факту было возбуждено уголовное дело

В Уссурийске окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя Челябинской области в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 26-летний обвиняемый в 2016 году прибыл в город Уссурийск с целью приобретения и дальнейшей транспортировки наркотиков синтетического ряда в свой регион. В ходе розыска сотрудники полиции задержали злоумышленника, у которого в машине обнаружены и изъяты более 45 кг синтетических наркотиков, расфасованных по пакетам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в особо крупном размере». Обвиняемый полностью признал свою вину и дал признательные показания.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 20 лет.