Жители одного из домов Вла­дивос­то­ка во второй раз наказали автоледи Женщина не смогла объяснить своего поведения

Жители одного из домов Владивостока уже во второй раз наказали автоледи за парковку, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе дома по адресу Сочинская, 3. Дело в том, что около подъезда имеется специальное парковочное место, предусмотренное для экстренных служб, которое выделено желтой разметкой. Однако одна из жительниц облюбовала данное место под свой автомобиль.

Так, жители дома частенько стали наблюдать автомобиль Nissan Qashqai на данном парковочном месте. Один из автолюбителей решил наказать автоледи еще две недели назад, подперев авто транспортной тарой. Однако девушка, не поняв намека своих соседей, продолжила ставить машина на это же место.

В итоге, терпение одного из жителей дома подошло к концу, и он решил прибегнуть к жестким мерам, приклеив на лобовое стекло со стороны водителя наклейку СтопХама. В результате автоледи решила выяснить отношения с соседями в чате дома, где ей и объяснили, что данное парковочное место было организовано для специальных служб, а не для удобства жителей.