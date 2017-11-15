За сутки во Вла­дивос­то­ке произошло более 60 аварий Зарегистрировано более 300 нарушений ПДД

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 64 ДТП, 37 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 12 аварий обошлись составлением европротоколов. В одной авари пострадал один человек.

За сутки сотрудники ДПС остановили семерых водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, восьмерых водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 13 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ остановили четырех автомобилистов, выехавших на полосу встречного движения, а также одного без В\У.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 58 автомобилистов, а 38 пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

Правила парковки нарушили 94 автомобилиста. На штраф-стоянку поставлено 81 ТС.

В отношении восьми таксистов и девяти водителей автобусов, а также семи злостных неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Всего во вторник, 14 ноября, в приморской столице зарегистрировано 326 нарушения ПДД.