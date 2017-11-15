Во Вла­дивос­то­ке открыта «Горячая линия» по вопросам питания в детских садах во Владивостоке сегодня работает семь компаний, которые организуют питание в детсадах

Во Владивостоке открыта «Горячая линия» по вопросу организации питания детей в дошкольных учреждениях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Свои замечания и предложения родители и другие заинтересованные лица могут сообщать по телефонам: 253-44-51, 253-47-04. Или направлять по электронному адресу: pitanie@vlc.ru. Как прокомментировали специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования, такая мера позволит получить достоверную и объективную информацию. Для обеспечения обратной связи необходимо сообщить ФИО и контактные данные.

Все сообщения о нарушениях будут тщательно проверяться, в случае подтверждения будут приниматься меры в соответствии с законодательством. О результатах проверок специалисты будут сообщать заявителям, а также на сайте администрации Владивостока и в СМИ.

Напомним, во Владивостоке сегодня работает семь компаний, которые организуют питание в детсадах. Оно осуществляется по примерному десятидневному цикличному меню. Все поставщики обязаны учитывать сезонность, предусматривать разнообразие блюд. В список продуктов входит молоко, творог, сметана, кисломолочные напитки, рыба, мясо, фрукты и овощи, яйца и соки – все, что необходимо для сбалансированного детского питания. Также в контрактах с поставщиками предусмотрен вес поставляемых продуктов на день. Заведующие дошкольными учреждениями со своей стороны обязаны отслеживать, соблюдается ли все вышеперечисленное и в случае нарушения контракта, оформлять претензии.

Кроме того, специалисты управления образования регулярно устраивают рейды в детсады, с целью проверки качества питания. Так, на прошлой неделе в проверке приняла участие заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева.

Вице-мэр отметила, что проверки продолжатся и охватят абсолютно все учреждения и всех организаторов питания. Но контроль со стороны родителей также будет очень эффективным. Для этого и создана «Горячая линия».