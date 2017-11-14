В детском саду №125 Вла­дивос­то­ка малыши знакомятся с русским фольклором Главная особенность детского сада – свой фольклорный ансамбль «Иван-да-Марья»

Во Владивостоке в детском саду «Светлячок» (ул. Бородинская, 29) уже несколько лет работает программа культурно-эстетического образования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации гороад. Благодаря ей воспитанники этого сада, к примеру, легко отличают дымковскую роспись от гжели, а также могут сыграть на гуслях, бубенцах или гармони.

«Мы делаем упор на культурные традиции нашей страны, - рассказывает заведующая садиком Алла Плутенко. – Дети мастерят поделки из глины и расписывают их в разных народных техниках. Делают вместе с педагогами украшения из бересты. На специальных уроках педагоги рассказывают им о национальных костюмах, разучивают с детьми элементы народных танцев».

В садике есть своя «Комната сказок», где ребята слушают сказки и могут увидеть изображения русских героев, а также «Комната национального быта» с русской печью, лаптями и глиняными горшками.

Главная особенность детского сада – свой фольклорный ансамбль «Иван-да-Марья», где ребята поют частушки и играют на национальных русских инструментах: ложках, рожках, барабанах и многих других. Ансамбль каждый год выступает на конкурсе «Весенняя капель» и имеет множество наград. В двух группах оформлены театральные подмостки и кулисы. Дети совместно с педагогами часто ставят игровые спектакли по сказкам.

Как комментируют специалисты управления образования, детские сады Владивостока - это полноценные образовательные учреждения, а не просто место временного пребывания детей. Сегодня педагоги успешно внедряют инновационные методы образования, используя при этом игровую форму. Так в дошкольных учреждениях проводят викторины, сюжетно-ролевые игры и даже квесты, созданные с учетом возраста детей.

Практически каждый сад во Владивостоке имеет свою направленность: где-то делают упор на спортивные навыки, в других - проводят занятия на собственном маленьком огороде или устраивают экскурсии в Ботанический сад. В детском саду № 12 в поселке Трудовое создан целый живой уголок, где малыши могут наблюдать за поведением и повадками животных. Все это помогает развивать в детях интеллект, творческие способности, наблюдательность, расширяет знания и навыки.