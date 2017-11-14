Более 200 человек погибли в ДТП в Приморье в 2017 году В крае наблюдается рост жестких транспортных происшествий

По данным Госавтоинспекции Приморского края с начала года в регионе произошло более 2 тысяч ДТП, в результате которых 215 человек погибли, 2891 – получил травмы различной степени тяжести. Рост по числу погибших составил 1,9% (215 на 211 человек), сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГИБДД Приморья.

Основная доля происшествий зарегистрирована в городах и населенных пунктах, при этом количество автоаварий, произошедших на федеральных трассах, снижено на 17%, а число погибших в них людей сократилось более чем на 30%.

Основными видами происшествий стали:

столкновение транспортных средств (37,2%),

наезд на пешехода (32,7%),

опрокидывание транспортных средств (8,9%),

наезд на препятствие (6,3%).

К основным и сопутствующим причинам ДТП относятся:

несоблюдение очередности проезда перекрестков,

управление транспортным средством с признаками опьянения,

нарушение правил проезда пешеходного перехода,

выезд на полосу встречного движения.

Госавтоинспекция Приморского края напоминает о том, что 17 ноября, в преддверии Всемирного Дня памяти жертв ДТП, на Краевой станции переливания крови (остановка общественного транспорта «Покровский парк») пройдёт ежегодная донорская акция «В капле крови – океан жизни!»

С 08.30 до 12.00 по ул.Октябрьская, 6 доноры смогут сдать кровь для тех, кто пострадал в автомобильных авариях. Эта помощь неоценима, ведь по статистике Госавтоинспекции ежедневно на дорогах Приморского края получают травмы десятки взрослых и детей.