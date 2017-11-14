Во Вла­дивос­то­ке под колесами авто оказался маленький ребенок Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Во Владивостоке произошло ДТП с участием маленького ребенка, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе дома по улице Хабаровская, 24 ст. 1. Водитель автомобиля марки Mitsubishi Libero, мужчина 1964 года рождения, двигаясь по прилегающей территории парковки дома со стороны улицы Острякова в сторону улицы Комсомольская, совершил наезд на пятилетнюю девочку.

В результате инцидента ребенок получил ушиб, сдавление мягких тканей правой ноги и отправлен на амбулаторное лечение.