Стали известны подробности аварии, накануне сковавшей движение на трассе Седанка - Патрокл Пострадал один человек

Корреспонденту РИА VladNews стали известны подробности серьезной аварии, произошедшей на 31 км автодороги Новый - Де-Фриз - Седанка.

Девушка 1991 года рождения за рулем автомобиля марки Toyota Vitz не справилась с управлением транспортного средства, в результате чего произошло столкновение с автомобилем марки Honda Fit, за рулем которого находилась девушка 1993 года рождения. Как известно, оба ТС двигались в попутном направлении. От удара автомобиль Honda Fit откинуло на леерные ограждения. Оба транспорта получили серьезные механические повреждения.



Кроме того, пострадала и одна из автолюбительниц. Водитель Toyota Vitz получила ушиб поясничного отдела позвоночника и направлена на амбулаторно лечение.

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