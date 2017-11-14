Жительница Приморья незаконно прописала 8 человек По данному факту было возбуждено уголовное дело

38-летняя жительница села Покровка фиктивно поставила на учет по месту пребывания 8 граждан. Установлено, что фактически по месту регистрации граждане не проживают, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

Женщине грозит наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.