Необычная кража произошла в Приморье Молодая пара украла с прилавка магазина светильник

В Приморье произошла кража, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_artem.

Инцидент случился в одном из магазинов города Артем. Момент кражи запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодая пара пристально изучает стоящие на прилавке светильник, делая вид, что выбирает товар. В какой-то момент мужчина берет один из светильников, отворачивается и кладет предмет себе в запазуху. После удачно совершенной кражи молодые люди удаляются.

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