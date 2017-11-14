Слабовидящие люди продолжают проводить уроки доброты для школьников Владивостока
Расписание ближайших занятий
Во Владивостоке представители общества слепых продолжают проводить уроки доброты «Мир глазами слепых», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На текущей неделе занятия состоятся на базе школ № 7, 50, 58 и 59.
Учащиеся 4 – 6-х классов общеобразовательных учреждениях краевого центра смогут не только узнать о жизни слабовидящих людей и том, какую помощь могут им оказать, но и познакомиться со спецсредствами, предназначенными для людей с ограниченными возможностями по зрению. Ребят познакомят со шрифтом Брайля, шахматами для незрячих, тактильными картинами и многим другим. А в завершение каждого урока ребятам будет предложено пройти с завязанными глазами, используя белую трость.
Напомним, что занятия для школьников проводят представители общества слабовидящих Владивостока в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда».
Расписание ближайших занятий:
|
№
|
Место проведения
|
Адрес
|
Дата проведения
|
Время
|
1.
|
Школа № 7
|
ул. Енисейская, 7
|
14 ноября
|
13:45
|
2.
|
Школа № 58
|
ул. Чкалова, 15
|
14 ноября
|
15:30
|
3.
|
Школа № 59
|
ул. Терешковой, 25
|
16 ноября
|
11 часов
|
4.
|
Школа № 50
|
ул. О. Кошевого, 26
|
16 ноября
|
14 часов
|
5.
|
Школа № 76
|
ул. Писаревская, 6
|
20 ноября
|
(время уточняется)
Внимание! В расписании возможны изменения. О корректировке даты и времени проведения уроков будет сообщено дополнительно.
Фото: pixabay.com