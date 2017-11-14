Сла­бови­дящие люди продолжают проводить уроки доброты для школьников Вла­дивос­то­ка

Расписание ближайших занятий

18:07, 14 ноября 2017 Общество
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Во Владивостоке представители общества слепых продолжают проводить уроки доброты «Мир глазами слепых», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На текущей неделе занятия состоятся на базе школ № 7, 50, 58 и 59.

Учащиеся 4 – 6-х классов общеобразовательных учреждениях краевого центра смогут не только узнать о жизни слабовидящих людей и том, какую помощь могут им оказать, но и познакомиться со спецсредствами, предназначенными для людей с ограниченными возможностями по зрению. Ребят познакомят со шрифтом Брайля, шахматами для незрячих, тактильными картинами и многим другим. А в завершение каждого урока ребятам будет предложено пройти с завязанными глазами, используя белую трость.

Напомним, что занятия для школьников проводят представители общества слабовидящих Владивостока в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда».

Расписание ближайших занятий:

Место проведения

Адрес

Дата проведения

Время

1.  

Школа № 7

ул. Енисейская, 7

14 ноября

13:45

2.  

Школа № 58

ул. Чкалова, 15

14 ноября

15:30

3.  

Школа № 59

ул. Терешковой, 25

16 ноября

11 часов

4.  

Школа № 50

ул. О. Кошевого, 26

16 ноября

14 часов

5.  

Школа № 76

ул. Писаревская, 6

20 ноября

(время уточняется)

 

Внимание! В расписании возможны изменения. О корректировке даты и времени проведения уроков будет сообщено дополнительно.

Фото: pixabay.com