Сла­бови­дящие люди продолжают проводить уроки доброты для школьников Вла­дивос­то­ка Расписание ближайших занятий

Во Владивостоке представители общества слепых продолжают проводить уроки доброты «Мир глазами слепых», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На текущей неделе занятия состоятся на базе школ № 7, 50, 58 и 59.

Учащиеся 4 – 6-х классов общеобразовательных учреждениях краевого центра смогут не только узнать о жизни слабовидящих людей и том, какую помощь могут им оказать, но и познакомиться со спецсредствами, предназначенными для людей с ограниченными возможностями по зрению. Ребят познакомят со шрифтом Брайля, шахматами для незрячих, тактильными картинами и многим другим. А в завершение каждого урока ребятам будет предложено пройти с завязанными глазами, используя белую трость.

Напомним, что занятия для школьников проводят представители общества слабовидящих Владивостока в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда».

Расписание ближайших занятий:

№ Место проведения Адрес Дата проведения Время 1. Школа № 7 ул. Енисейская, 7 14 ноября 13:45 2. Школа № 58 ул. Чкалова, 15 14 ноября 15:30 3. Школа № 59 ул. Терешковой, 25 16 ноября 11 часов 4. Школа № 50 ул. О. Кошевого, 26 16 ноября 14 часов 5. Школа № 76 ул. Писаревская, 6 20 ноября (время уточняется)

Внимание! В расписании возможны изменения. О корректировке даты и времени проведения уроков будет сообщено дополнительно.

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