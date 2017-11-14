Маленький ребенок пострадал в аварии в Приморье Водитель авто не справился с управлением

В Приморье произошла авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент произошел в Партизанске. Водитель автомобиля марки Toyota Mark II не справился с управлением транспортного средства и, вылетев с трассы, врезался в дерево, а после - протаранил забор. Автомобиль получил сильные механические повреждения. Очевидцы сообщают, что при ДТП пострадал маленький ребенок четырех лет, которого забрали врачи скорой помощи.

Все детали аварии еще предстоит выяснить специалистам.

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Фото: dps_control