Массовая авария произошла во Вла­дивос­то­ке Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Во Владивостоке произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент случился в районе улицы Арсеньева, 2. Там столкнулись сразу четыре автомобиля. Как сообщают очевидцы, первыми участниками аварии стали авто марки Nissan Juke и Subaru Forester. Водитель первого транспорта не справился с управлением и протаранил последний автомобиль. За ним в этот момент двигался водитель на джипе марки Mitsubishi Pajero. Водитель, увидел ДТП, предпринял все меры, чтобы не стать третим участником аварии, однако избежать столкновения все же не удалось: двигавшийся за ним водитель автомобиля марки Suzuki Swift затормозить не успел и протаранил джип.

По предварительной информации, никто не пострадал. Все детали аварии еще предстоит выяснить специалистам.

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