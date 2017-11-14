Более 300 прес­тупле­ний раскрыли служебные собаки с начала 2017 года 50 собак содержится в Зональном центре кинологической службы

Основная задача собак в кинологических подразделениях полиции Приморья- поиск и обнаружение наркотиков и взрывчатых веществ, обеспечение безопасности на спортивных матчах, концертах и митингах: перед проведением публичных мероприятий кинологи с собаками обследуют трибуны стадионов и зрительные залы на наличие взрывных устройств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В работе подразделений МВД никак не обойтись без чуткого нюха собаки. В этом году специалисты-кинологи со служебными собаками помогли раскрыть 324 преступления. Так, в краевой столице служебно-розыскная немецкая овчарка Сантьяго разыскала пропавшего ребенка. В Черниговском районе края служебная собака по кличке Рысь помогла найти подозреваемого в особо тяжком преступлении, который скрылся с места происшествия. В селе Чернышевка овчарка по кличке Вета помогла раскрыть убийство. Собака вывела полицейских на след подозреваемого в преступлении.

В штате приморской полиции 145 должностей специалистов-кинологов, которые входят в состав патрульно-постовой службы, конвойных подразделений и изоляторов временного содержания, а также специальных кинологических подразделений в территориальных органах внутренних дел Приморского края.

В настоящее время в кинологических подразделениях УМВД России по Приморскому краю содержатся 187 служебных собак по различным направлениям службы. 50 собак содержится в Зональном центре кинологической службы, 29 из которых обучаются вместе с кинологами на базе Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России.

Фото: 25.мвд.рф