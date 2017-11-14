В ночь на 18 ноября звездопад озарит небо над Вла­дивос­то­ком В пик прохождения потока можно будет увидеть до 20 метеоров в час

Наиболее значимым астрономическим событием последнего месяца осени станет метеорный поток Леониды. Земля на его пути оказывается с 6 по 30 ноября, но пик активности приходится на середину месяца: в ночь с 17-е на 18-е, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля — Туттля; радиант расположен в созвездии Льва. Это очень мощный поток: в прошлом отмечалось более 3 000 метеоров в час. Самый крупный метеорный дождь наблюдался в 1966 году, когда каждый час вспыхивало до 150 000 метеоров. Однако начиная с 2008 года активность потока не превышала 99 метеоров в час. В этом году, по данным специалистов Московского планетария, в пик прохождения потока можно будет увидеть до 20 метеоров в час.

Смотреть нужно не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки. Предварительно следует выделить около 20 минут для адаптации глаз к темноте. Наблюдения за городом будут более успешными, чем в черте городских огней. Если для передвижения по незнакомой местности потребуется освещение, лучше всего взять красный фонарик. Как известно, даже достаточно слабый источник белого света повлияет на адаптацию зрения к темноте. Но если в глаз попадаёт свет, с длиной волны короче 630 нанометров (а это красный цвет), то как бы ни был он ярок, темновая адаптация не нарушится.

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