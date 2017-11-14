На угольном терминале в Находке произошел несчастный случай В результате инцидента скончался парень

В Приморье произошел несчастный случай на производстве, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как стало ивзестно корреспонденту агентства, таргедия произошла на ОАО "Терминал Астафьева". Молодой парень попал под колеса хозяйственного экскаватора и получил тяжелейшие травмы, среди которых - переломы таза, ребер, руки; разорван мочевой пузырь, а также повреждены жизненно важные внутренние органы. Пострадавший был доставлен в реанимацию, но к ночи этого же дня парень скончался.

В пресс-службе ОАО "Терминал Астафьева" данный инцидент комментировать отказались.