Иностранец задержан в Приморье за жестокое убийство кабана По данному факту было возбуждено уголовное дело

На территории Пограничного района зафиксирован случай браконьерства диких животных новым варварским способом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления.

На минувшей неделе пограничный наряд в селе Камень-Рыболов обнаружил и задержал вблизи линии границы нарушителя. Для 44-летнего иностранца появление российских пограничников стало полной неожиданностью – настолько он был увлечен разделкой туши крупного кабана. У мужчины при себе были обнаружены нож и странное электротехническое устройство с аккумуляторной батареей. Нарушитель с изъятым устройством был доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства.

Поскольку подобных средств охоты на участке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю ранее не выявлялись, сложно было даже представить, как оно действует. Понятно это стало лишь в ходе проведения разбирательства.

Мощный преобразователь электрического тока с проводами создавал зону поражения электрическим током высокого напряжения, протяженностью до 500 метров. Попав в нее, животное непременно погибает. Такой жестокий способ охоты представляет реальную угрозу жизни и здоровью не только животных, но и людей, которые могут обнаружить опасную находку.

Мужчина признался, что идею такой охоты нашел в Интернете, там же и приобрел устройство.

В настоящее время по данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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