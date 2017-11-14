Во Вла­дивос­то­ке Gelandewagen рухнул набок в центре города Транспортное происшествие случилось в темное время суток

Во Владивостоке произошла авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент случился в вечернее время в районе Дальзавода, где столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, водитель автомобиля марки Subaru Forester уходил от столкновения с крайней правой полосы и, в результате неосторожности, "ударил" Gelandewagen, который двигался по крайней левой полосе. Последний в результате столкновения сошел с дороги и перевернулся. Как уточняется, у пострадавшего автомобиля нет ОСАГО.

По предварительной информации, никто не пострадал. Все детали ДТП еще предстоит выяснить специалистам.

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Фото: dps_vl