Рыба с запахом спирта изъята в Приморье Также в консервах была обнаружена кишечная палочка

В Приморье выявлено несколько партий рыбной продукции со стойким привкусом и запахом спирта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

За последнюю неделю лаборатория Россельхознадзора из-за наличия заметных спиртового привкуса и запаха забраковала 5 партий готовой продукции. Под запрет дальнейшего использования и, соответственно, реализации попало 2 партии пресервов из сельди в различных видах заливок, три вида салатов. Также была забракована партия пельменей с кальмаром по причине стойкого запаха в ней ацетона.

Помимо этого, в некоторых партиях данной продукции также были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, несоответствие нормативам массовой доли хлористого натрия, а также превышение уровня бактериальной обсеменённости.

Испытания продукции проходили в рамках лабораторного производственного контроля, проводимого предприятиями-изготовителями.

Как уже сообщалось ранее, экспертами ФГБУ «Приморской МВЛ» в последние несколько месяцев этого года наблюдалось увеличение случаев выбраковывания изготовленных из рыбы и морепродуктов партий пищевой продукции по причине неприятных спиртового привкуса и запаха.

Так, в июле и августе лаборатория Россельхознадзора по этим же причинам забраковала 26 партий рыбной продукции, в сентябре под запрет дальнейшего использования и, соответственно, реализации попали 4 партии пресервов из сельди в различных видах заливок.

По словам лабораторных специалистов, увеличение случаев несоответствий органолептическим требованиям (внешний вид, цвет, вкус, запах и т. д.), стало наблюдаться с начала этого года.