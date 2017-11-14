В Приморье джип протаранил леера Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

В Приморье произошла авария с участием одного автомобиля, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился на трассе Владивосток - Находка, в районе Большого Камня в сторону городда Фокино. По неизвестным пока причинам водитель джипа марки Toyota Land Cruiser не справился с управлением и, вылетев на полосу встречного движения, протаранил леерные ограждения. По предварительной информации, никто не пострадал. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС.

Все детали происшествия еще предстоит выяснить специалистам.

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