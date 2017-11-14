Во Вла­дивос­то­ке состоялся школьный этап все­рос­сий­ских олимпиад Участие приняло 555 учеников

В рамках всероссийской олимпиады школьников во Владивостоке прошел ее школьный этап, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Пока по трем предметам: литературе, математике и праву. Участие приняло 555 учеников.

Напомним, школьники из 5-11-х классов могут посоревноваться в 19-ти дисциплинах: математика, русский и иностранный языки, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (МХК), физическая культура, технология, ОБЖ. Олимпиада традиционно состоит из нескольких этапов. Сейчас проводятся школьный и городской. Затем победителям предстоит краевой этап. И заключительный этап будет проходить в Москве.

Ежегодно в главном интеллектуальном соревновании России принимают участие более 6 миллионов школьников, но до заключительного этапа доходят всего 5 тысяч, из которых 39 человек затем представляют Россию в составе сборных на международных интеллектуальных соревнованиях по восьми общеобразовательным предметам.

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