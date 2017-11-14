Приморец попался на хранении 130 кг конопли Злоумышленник предстанет перед судом

В Приморье окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя города Находки в незаконном приобретении, хранении растений, содержащих наркотические средства, совершенные в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В октябре текущего года у жителя города Находки полицейскими было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое. Согласно заключению эксперта, изъятое является частями наркосодержащего растения – конопли - общей массой в пересчете на высушенное вещество около 130 кг, что квалифицируется как особо крупный размер.

Установлено, что обвиняемый обнаружил кусты дикорастущей манчжурской конопли и решил их собрать с целью заготовки наркотического средства. Мужчина периодически приходил на участок и срезал растения, затем укладывал на принесенные заранее пологи для просушки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия доказана причастность обвиняемого к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.