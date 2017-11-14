В Приморье в канаве лежит лошадь Очевидцы разыскивают хозяина животного

На одной из трасс в Приморье в канаве лежит лошадь, сообщает корреспондент РИА VladNews.

По словам очевидцев, беспомощное животное замечено на трассе возле села Анучино, не доезжая до села Староварваровка. Сообщается, что лошадь темно-коричневого цвета, сама встать не может, лежит в канаве без движения. Очевидцы уверены, что у животного есть хозяин, поэтому не теряют надежды найти его, чтобы спасти коня.

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