Штормовое пре­дуп­режде­ние объявлено в Приморье МЧС края информирует об ухудшении погодных условий

Спасатели Приморья информируют население о резком ухудшении погоды в крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В связи с ухудшением погодных условий сегодня, 14 ноября, на востоке и северо-востоке края местами ожидаются сильные осадки с количеством 15-25 мм при дожде со снегом 6-12 мм при снеге за 12 часов и менее. Усиление ветра 13-18 м/с, порывами до 23 м/с. В отдельных районах края гололедные явления.

Ранее агентство сообщало, что сегодня погоду в Приморье оценивают как потенциально опасную, в крае ожидается снег и обледнение трассы.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.