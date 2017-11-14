Неизвестные напали на приморца ради мобильного телефона По данному факту было возбуждено уголовное дело

В отдел полиции поступило сообщение от жителя села Романовка. Заявитель рассказал, что в вечернее время двое мужчин, причинив ему телесные повреждения, похитили мобильный телефон и скрылись, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали двух жителей села Романовка, которые дали признательные показания. Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».