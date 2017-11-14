Во Вла­ди­вос­то­ке подсудимый во время заседания оскорбил судью По данному факту было возбуждено уголовное дело

Житель Владивостока, 1961 года рождения, обвиняется в неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, неуважение к суду было проявлено в процессе слушания уголовного дела в отношении фигуранта.

Так, являясь подсудимым по делу о применении насилия в отношении представителей власти, мужчина публично, в присутствии других участников судебного заседания, высказывал в адрес председательствующего судьи оскорбления во время оглашения им обвинительного приговора.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.