В больницу для осужденных пытались передать наркотики в ватных палочках По данному факту было возбуждено уголовное дело

В Краевую больницу для осужденных пытались передать наркотики, спрятанные в ватных палочках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю.

В ходе отработки оперативной информации была предотвращена попытка передачи наркотических веществ на территорию краевой больницы для осужденных.

При досмотре передачи на имя осужденного внимание сотрудников привлекла упаковка одноразовых палочек, среди которых несколько штук немного отличились по накрутке ваты. Оказалось, что гражданка пыталась спрятать белое порошкообразное вещество в трубке палочек. Экспертиза подтвердила, что данное вещество является синтетическим наркотиком - N-метилафедроном. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело.