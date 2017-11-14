В Уссурийске огнеборцы потушили частный дом Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам

Тревожное сообщение о возгорании поступило

в пожарно-спасательную службу города Уссурийска, сообщает РИА VladТews со ссылкой на ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в частном доме, расположенном на улице Пограничная.

Через шесть минут на месте происшествия работали первые бригады огнеборцев. При тушении пожарные столкнулись с горением кровли и веранды жилого здания.

Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. Для ликвидации пожара были привлечены 15 человек личного состава и три единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

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