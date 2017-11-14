Девушка погибла в результате оп­ро­киды­вания авто в Приморье По данному факту проводится проверка

В отдел полиции поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства в районе 100 км автодороги «Михайловка-Турий Рог», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, за рулем автомобиля Toyota Mark 2 находился 23-летний мужчина. Водитель двигался со стороны села Ильинка в направлении села Камень-Рыболов.

При прохождении 100 км автодороги «Михайловка-Турий Рог» водитель не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в левый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате опрокидывания транспортного средства погибла 19-летняя девушка-пассажир.

Медицинская помощь понадобилась водителю и двоим пассажирам, с травмами различной степени тяжести они доставлены в лечебное учреждение.

Установлено, что на момент происшествия стаж вождения водителя Toyota Mark 2 составил 5 лет, в 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчина не привлекался.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.