Во Владивостоке пройдет первый российско-японский продовольственный форум
Мероприятие стартует завтра, 15 ноября
Первый Российско-Японский продовольственный форум пройдет во Владивостоке 15-17 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минквостокразвития. Специалисты будут обсуждать перспективы развития торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран.
По традиции, мероприятие пройдет на площадке ДВФУ. Организаторы рассказывают, что главная задача форума – развивать торговое и инвестиционное сотрудничество между российским Дальним Востоком и Страной восходящего солнца через диалог экспертов.
Отмечается, что представители восьми японских компаний впервые посетят Приморье. Японцы занимают второе место среди партнеров России в АТР и девятое место – среди всех стран мира.
Фото: agro2b.ru