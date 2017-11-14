Во Вла­дивос­то­ке пройдет первый рос­сий­ско-японс­кий про­доволь­ствен­ный форум Мероприятие стартует завтра, 15 ноября

Первый Российско-Японский продовольственный форум пройдет во Владивостоке 15-17 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минквостокразвития. Специалисты будут обсуждать перспективы развития торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран.

По традиции, мероприятие пройдет на площадке ДВФУ. Организаторы рассказывают, что главная задача форума – развивать торговое и инвестиционное сотрудничество между российским Дальним Востоком и Страной восходящего солнца через диалог экспертов.

Отмечается, что представители восьми японских компаний впервые посетят Приморье. Японцы занимают второе место среди партнеров России в АТР и девятое место – среди всех стран мира.

Фото: agro2b.ru