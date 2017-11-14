Водитель сбил насмерть пешехода в Приморье Личность погибшей устанавливается

В Приморье произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Транспортное происшествие произошло в ночное время в поселке Раздольное. На место происшествие незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

Авария произошла в районе 04.30. Установлено, за рулем легкового автомобиля находился 27-летний мужчина.

Водитель двигался со стороны города Уссурийска в направлении Владивостока. Женщина-пешеход переходила проезжую часть в аварийно опасном месте, на неосвещенном участке дороги.

В результате удара пострадавшая получила тяжелые травмы, не совместимые с жизнью. Личность погибшей устанавливается, ее предположительный возраст – 30-35 лет. Водитель управлял транспортным средством без соответствующих документов.

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