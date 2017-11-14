Два жителя Вла­дивос­то­ка убили своего знакомого из-за денег

Преступление было совершено 10 лет назад

9:55, 14 ноября 2017 Происшествия
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Два жителя Владивостока осуждены за убийство, совершенное группой лиц и кражу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
Установлено, что  в июне 2007 года  потерпевший попросил подсудимых  продать  квартиру. Получив деньги от сделки, потерпевший решил утаить  факт продажи недвижимости от близкого родственника и уехать из Приморья. При этом, попросил оказать помощь в этом вопросе тех же знакомых. Во время пути в районе села Екатериновка Партизанского района между   подсудимыми  и потерпевшим  возник конфликт. Во время ссоры    подсудимые накинули на шею последнего  веревку,  и убили. После чего, нашли в личных вещах убитого  вырученные от продажи квартиры деньги в сумме 700 тыс. рублей, похитили их, а тело 
сбросили в озеро.
Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде 11 и 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 